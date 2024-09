Damiano David addio ai Maneskin, posta un video misterioso, in arrivo una carriera da solista o da attore?

0 Condivisioni acebook Twitter

Un video di pochi secondi pubblicato da Damiano David, frontman dei Maneskin, ha scatenato la curiosità dei fan. Il cantante si mostra in giacca e cravatta, risponde enigmaticamente “Everywhere” e la data del 27 settembre segna l’attesa di qualcosa di nuovo.

Un video misterioso e tante ipotesi

Un breve filmato, condiviso sui social, ha visto protagonista Damiano David. Il video, che ha superato i 2 milioni di visualizzazioni in un’ora, lo mostra entrare in un’auto, rispondendo alla domanda “Dove vuoi andare?” con un semplice “Everywhere”. Poi, compare solo una data: 27 settembre. Da quel momento, le speculazioni sul significato del video si sono moltiplicate.

Le ipotesi più gettonate riguardano una possibile carriera da solista per Damiano, seguendo l’esempio di Victoria De Angelis, bassista della band, che ha già pubblicato un singolo in collaborazione con Anitta. Non è ancora chiaro se si tratti di una parentesi temporanea o di un progetto che potrà coesistere con i Maneskin, anche perché ci sono rumor sulla loro partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Solista o progetto cinematografico?

Negli ultimi tempi, Damiano David ha iniziato a farsi chiamare solo col suo nome sui social, senza più fare menzione dei Maneskin. L’unico contenuto presente sul suo TikTok è proprio il video misterioso, che ha dato vita a numerose speculazioni. Alcuni parlano di una possibile pubblicità o addirittura di un progetto cinematografico.