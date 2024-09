Maxi tamponamento sulla Statale 100 verso Bari, traffico in tilt, ci sono feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente sulla Statale 100 all’altezza di Casamassima ha coinvolto molte auto e un furgone, provocando il blocco del traffico. Sul posto polizia stradale, ambulanze e vigili del fuoco.

Traffico bloccato sulla Statale 100

Momenti di forte tensione si sono vissuti oggi, 9 settembre, sulla Statale 100, nei pressi di Casamassima, in direzione sud. Un maxi tamponamento tra numerosi veicoli e un furgone ha causato disagi alla circolazione, con lunghe code segnalate per chilometri. Le autorità locali sono intervenute immediatamente, ma l’arteria stradale, che collega Bari a Taranto, resta gravemente compromessa a causa dell’incidente.

Feriti e rilievi in corso

Al momento, si segnalano diversi feriti, anche se non è ancora noto il numero preciso o la gravità delle condizioni delle persone coinvolte. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente la polizia stradale, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco per gestire l’emergenza e prestare soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e sono in corso i rilievi per comprendere cosa abbia provocato il tamponamento.