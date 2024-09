Incidente a Bari su Viale della Repubblica, uomo investito mentre attraversa sulle strisce pedonali

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di circa 60 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Bari. L’incidente è avvenuto su Viale della Repubblica, con il conducente che si è fermato immediatamente per prestare soccorso. L’uomo non sarebbe in gravi condizioni.

L’impatto su Viale della Repubblica

Un incidente si è verificato su Viale della Repubblica a Bari, dove un uomo di circa 60 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente la polizia municipale e i soccorritori del 118. Secondo quanto riportato, il ferito non versa in condizioni gravi e ha ricevuto le prime cure sul posto.

Intervento della polizia e rilievi in corso

Il conducente del veicolo coinvolto si è fermato subito dopo l’impatto per prestare soccorso al pedone investito.