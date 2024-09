Fedez interrotto concerto perché era saltato autotune, il rapper si giustifica “Non sono Celine Dion”, aspre le critiche

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante un’esibizione al Festival Agroalimentare “Amunì” a Torrenova, Fedez ha dovuto fermare il concerto a causa di un malfunzionamento dell’autotune mentre cantava il brano “Sexy Shop”.

Problema tecnico durante il live a Torrenova

Il rapper Fedez ha vissuto un momento imbarazzante durante il suo concerto a Torrenova, nel messinese, al Festival Agroalimentare “Amunì”. Mentre si esibiva con il brano “Sexy Shop”, l’autotune, strumento usato da molti artisti per correggere l’intonazione, ha smesso di funzionare correttamente. In quel momento, il cantante ha interrotto la performance dicendo: “Stoppala, stoppala, amico mio abbiamo un problema tecnico”. La scena è stata immortalata in un video che è diventato rapidamente virale sui social media.

Fedez ha poi spiegato l’accaduto attraverso alcune Instagram Stories, dove ha affermato: “Non sono Celine Dion, ma c’è stato un problema tecnico”. Il rapper ha voluto chiarire che l’autotune era presente, ma impostato su una scala armonica sbagliata rispetto alla tonalità della canzone.

Le reazioni del pubblico e la risposta di Fedez sui social

Dopo la performance, Fedez ha ironizzato sul proprio errore e si è giustificato con i fan: “Ho cantato di merda ‘Sexy Shop’ a una data? Non perché non c’era l’autotune, probabilmente l’avrei cantata male uguale”. Ha poi proseguito spiegando che anche una persona intonata avrebbe avuto difficoltà a causa della configurazione errata dell’autotune, che alterava le note della canzone.

Nonostante l’inconveniente tecnico, Fedez ha cercato di mantenere un tono positivo. Ha riconosciuto l’errore ma ha dichiarato che per le altre canzoni della serata si sarebbe dato una valutazione tra il 6 e il 7. Ha poi scherzato con i suoi fan promettendo che non riproporrà più “Sexy Shop” nei suoi concerti.

Il video dell’esibizione è stato oggetto di numerosi commenti ironici sui social, con utenti che hanno sottolineato il momento con battute taglienti. Su TikTok, un follower ha scritto: “Il problema tecnico è che il microfono è acceso”, mentre un altro ha commentato: “Abbiamo un problema tecnico: non so cantare”.