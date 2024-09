L’Italia intera resta con il fiato sospeso, le condizioni di Totò Schillaci restano gravi

0 Condivisioni acebook Twitter

L’ex attaccante Totò Schillaci, simbolo della Nazionale italiana ai Mondiali del 1990, è ricoverato presso l’ospedale Civico di Palermo a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Seguito dall’equipe del reparto di pneumologia, il suo quadro clinico resta stazionario.

La battaglia contro il tumore e le operazioni

Le condizioni di Schillaci sono attentamente monitorate dopo un recente peggioramento. L’ex calciatore, che in passato è stato sottoposto a due operazioni per un tumore al colon, è ora ricoverato in gravi condizioni. Le terapie precedenti, condotte presso la clinica oncologica La Maddalena, non sono riuscite a fermare la malattia, rendendo necessario un nuovo intervento.

Sabato scorso, Schillaci è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del nosocomio di Palermo, dove si è reso necessario il ricovero.

La famiglia di Schillaci ha pubblicato un messaggio sui social per tranquillizzare amici, tifosi e l’intera nazione, affermando che l’ex attaccante è sotto controllo costante da parte dei medici. “Il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da un’equipe di medici continuamente, notte e giorno”, si legge nel comunicato.

Il supporto di tifosi e colleghi

Tutta l’Italia si stringe attorno a Totò Schillaci in questo momento difficile, sperando in un rapido miglioramento. Molti calciatori del passato e del presente hanno espresso il loro sostegno sui social. Il primo è stato Roberto Baggio, che ha condiviso una foto abbracciato a Schillaci con la maglia della Nazionale e il messaggio: “Forza Totò, tu sei uno di quelli che non piace arrendersi, e non lo farai neanche stavolta”. Anche l’ex centrocampista del Milan e commissario tecnico della Nazionale, Roberto Donadoni, ha commentato: “Siamo tutti in apprensione per Totò Schillaci, mi auguro che tutto si risolva per il meglio”.

L’Italia intera resta con il fiato sospeso, sperando che l’ex campione possa superare questo momento e tornare presto a migliorare.