Nicola Pietrangeli diretto su Jannik Sinner: “Un mio record non potrà mai batterlo”

L’ex campione di tennis Nicola Pietrangeli ha elogiato Jannik Sinner, definendolo il migliore al mondo dopo la straordinaria vittoria agli US Open. Sinner è al vertice del tennis internazionale, ma dovrà confrontarsi ancora con Carlos Alcaraz.

Sinner imbattibile secondo Pietrangeli

Le parole di Nicola Pietrangeli all’agenzia AdnKronos dopo la vittoria di Jannik Sinner agli US Open lasciano pochi dubbi: “Jannik Sinner ora è il più forte di tutti, lo dicono i numeri e il livello del suo tennis. Secondo me, quando sta bene, è imbattibile. Forse solo Carlos Alcaraz può metterlo in difficoltà, per gli altri non vedo possibilità”. Questi sono i toni con cui l’ex tennista ha incoronato Sinner, sottolineando la sua dominanza nel circuito e la sua capacità di essere quasi invincibile nei tornei più importanti.

Nessuna invidia, solo stima

Pietrangeli ha voluto anche chiarire una questione che si era sollevata in passato, riguardante una presunta invidia nei confronti dell’altoatesino. “Io non sono invidioso di Jannik come qualcuno ha scritto. Gli auguro di battere tutti i miei record e sono sicuro che ce la farà. Dovrà solo stare attento agli infortuni, ma se riuscirà a restare sano, si toglierà ancora enormi soddisfazioni”. Tuttavia, Pietrangeli ha ammesso che c’è un solo record che Sinner non potrà battere: “L’unico record che non mi potrà levare è quello delle presenze e delle vittorie in Coppa Davis, anche perché ora si giocano molte meno partite in questa competizione”.

L’appunto sulle Olimpiadi

Nonostante i complimenti, Pietrangeli ha fatto un piccolo appunto a Sinner riguardo la sua assenza dalle Olimpiadi: “L’unico appunto che posso fargli è che io avrei fatto di tutto per giocare le Olimpiadi. Di Slam ne può giocare 4 all’anno, ma per i Giochi dovrà aspettare il 2028″. Un consiglio da parte di un veterano del tennis per un giovane campione che ha ancora un brillante futuro davanti a sé.