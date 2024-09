Emma Marrone, riconosciuta da una fan a Milano che le regala una gioia inaspettata

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante una passeggiata a Milano, Emma Marrone è stata protagonista di un dolce momento che ha illuminato la sua giornata.

Un gesto che fa la differenza

Un semplice complimento può davvero cambiare l’umore di una giornata e lo sa bene Emma Marrone. Oggi, mentre si trovava a Milano, la cantante è stata sorpresa da un gesto affettuoso da parte di una passante, che le ha rivolto parole gentili.

L’episodio è stato raccontato dalla stessa Emma sul suo profilo X (ex Twitter), dove ha condiviso il breve ma significativo incontro:

“Sono in giro per Milano e una signora per strada mi ha appena detto che sono bellissima e che sembro una ragazzina e che la televisione non mi rende giustizia…”. Con la sua consueta ironia, la cantante ha poi chiesto ai suoi fan: “Che faccio annullo i prossimi appuntamenti?”.

Il rapporto di Emma con le critiche

Nel corso degli anni, Emma Marrone è stata spesso oggetto di critiche per il suo aspetto fisico e per le sue scelte stilistiche.

Tuttavia, la cantante ha sempre dimostrato una grande forza d’animo, rispondendo con fermezza ai commenti negativi e senza lasciarsi scoraggiare.

Le sue risposte sono spesso un incoraggiamento per i giovani o per chi ha meno esperienza nel gestire le critiche, invitandoli a non farsi abbattere dai cosiddetti “leoni da tastiera” e a vivere la propria vita con serenità e autenticità.