Usa, bimba di 4 anni muore dopo essere stata lasciata in auto per tre ore sotto il sole cocente

Tragedia a Buckeye, Arizona: una bambina di quattro anni è stata trovata morta dopo essere stata lasciata per tre ore in un’auto sotto il sole cocente.

La tragedia a Buckeye

Domenica 8 settembre, nella città di Buckeye, nella contea di Maricopa, Arizona, una bambina di quattro anni è deceduta dopo essere stata lasciata in un’auto per circa tre ore sotto un sole rovente.

La famiglia, appena tornata da una gita al parco, aveva smarrito di vista la piccola, scatenando ricerche disperate.

Purtroppo, il ritrovamento è avvenuto troppo tardi: la bambina è stata trovata priva di sensi all’interno del loro mini SUV, parcheggiato all’esterno di una casa nel distretto Verrado Heritage.

Nonostante il rapido intervento della polizia e i tentativi di rianimazione, tra cui compressioni toraciche e l’uso di un defibrillatore, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Le temperature all’esterno avevano raggiunto i 40 gradi, ma all’interno del veicolo si stima che i valori fossero ben oltre i 54 gradi.

Indagine in corso

Il dipartimento di polizia di Buckeye ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze del tragico incidente. Al momento nessuno è stato arrestato e i genitori, in stato di shock, sono sotto osservazione in ospedale.

Non si tratta di un caso isolato in Arizona: il caldo estremo è stato responsabile di altre tragedie simili. Nel solo 2023, quattro bambini hanno perso la vita a causa delle alte temperature raggiunte all’interno dei veicoli, con l’Arizona classificata come uno degli stati più colpiti da questo tipo di incidenti.