Incidente nella notte, Alfa Romeo sfonda il guardrail e invade altra corsia, il conducente scompare

Nella notte, un’Alfa Romeo Stelvio ha sfondato il guardrail sulla Pontina all’altezza di Spinaceto. Il conducente è fuggito dal luogo dell’incidente.

L’incidente e le prime indagini

Questa notte, verso le 4, un’Alfa Romeo Stelvio in viaggio verso Latina ha sfondato il guardrail sulla via Pontina, all’altezza di Spinaceto, finendo nella corsia opposta.

Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur per i rilievi, e il personale dell’Anas per mettere in sicurezza la strada e ridurre la carreggiata.

Sorprendentemente, all’interno del veicolo non è stato trovato nessuno. Il conducente, che potrebbe essere in stato confusionale, si è allontanato prima dell’arrivo delle autorità.

Il traffico e le indagini in corso

Le indagini per identificare il conducente sono attualmente in corso. Gli agenti stanno verificando a chi appartiene il veicolo e se il proprietario fosse effettivamente alla guida o se si trattasse di un’altra persona.

Le autorità stanno anche cercando eventuali testimoni o immagini da telecamere di sorveglianza che possano aiutare a ricostruire l’accaduto. Intanto, il traffico sulla Pontina ha subito rallentamenti significativi in entrambe le direzioni, ma la situazione è stata risolta nel corso della mattinata. Tuttavia, il guardrail danneggiato deve ancora essere riparato.