Lutto nel mondo del cinema, è morto James Earl Jones: famosissimo attore e doppiatore statunitense

L’iconico attore di Broadway e del cinema, noto per aver prestato la voce a personaggi come Dart Fener e Mufasa, è morto nella sua casa di New York.

La scomparsa di James Earl Jones

Il mondo del cinema e del teatro piange la scomparsa di James Earl Jones, venuto a mancare all’età di 93 anni nella sua residenza nella contea di Dutchess, a New York.

L’attore e doppiatore statunitense ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare, con ruoli memorabili in film e serie televisive.

Tra i suoi contributi più celebri, la voce di Dart Fener nella saga di Guerre stellari e di Mufasa ne Il Re Leone. Variety.com ha riportato la notizia della sua morte, che lascia un profondo vuoto nel mondo dello spettacolo.

Nonostante una difficile infanzia segnata dalla balbuzie, Jones è riuscito a emergere come uno dei più grandi interpreti del teatro e del cinema mondiale.

Tra i suoi ruoli più noti, Re Joffy Joffer ne Il principe cerca moglie e il viceammiraglio James Greer in tre film della serie di Jack Ryan, tra cui “Caccia a Ottobre Rosso” e “Sotto il segno del pericolo”. La sua carriera, lunga e ricca di successi, è stata coronata da numerosi premi e riconoscimenti.

I riconoscimenti e l’eredità lasciata

Nel corso della sua carriera, James Earl Jones ha vinto due Tony Award come miglior attore protagonista e ha ricevuto un Oscar alla carriera nel 2012.

È stato candidato a 10 Premi Emmy, vincendone tre, e a cinque Golden Globe, portandone a casa uno. È stato anche nominato per l’Oscar come miglior attore protagonista per il film “Per salire più in basso”. Nel 2022, in suo onore, il Cort Theatre di Broadway è stato rinominato James Earl Jones Theatre, un tributo che suggella il suo straordinario contributo al teatro.

James Earl Jones è stato sposato due volte: nel 1968 con l’attrice Julienne Marie, da cui ha divorziato nel 1972, e successivamente nel 1982 con l’attrice Cecilia Hart, deceduta nel 2016.

Dal loro matrimonio è nato il figlio Flynn. Su X, migliaia di fan e personalità dello spettacolo hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di una leggenda del cinema e del teatro.