Domenica In, Mara Venier rivela, “Naomi Campbell insopportabile, 40 milioni per non dire nulla”

Il celebre programma di Rai Uno tornerà il 15 settembre, con alcune novità e un’intervista scomoda svelata da Mara Venier.

Il 15 settembre segnerà il ritorno di Domenica In, lo storico programma di Rai Uno, che anche quest’anno sarà condotto da Mara Venier.

La presentatrice veneta, nata nel 1950, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera le novità della nuova edizione, nonché alcune curiosità personali legate al suo percorso.

“Lavorare mi aiuta a distrarmi dai problemi di salute che ho avuto”, ha confidato Venier, spiegando come bilanci il lavoro con le visite mediche. Nonostante le difficoltà, ha confermato di voler continuare: “Anche quest’anno avevo deciso di non fare più Domenica In, ma non so dire di no. Questa sarà davvero l’ultima edizione, lo giuro: è una promessa che faccio prima di tutto a me stessa”.