Rizzo esplode contro l’UE: “Green Deal una truffa, Italia tradita da Bruxelles”

Il leader di Italia Sovrana Popolare contro Bruxelles, Timmermans e Prodi: “Energia alle stelle per colpa delle sanzioni, la sinistra ha tradito il Paese”.

Rizzo: “L’Europa è matrigna, agricoltori e pescatori traditi”

Intervenuto nella puntata del 4 maggio di 4 di sera weekend su Rete 4, Marco Rizzo, leader di Italia Sovrana Popolare, ha duramente criticato l’Unione Europea, accusandola di danneggiare sistematicamente l’Italia. “I cittadini italiani sanno che l’Europa è matrigna nei confronti dell’Italia”, ha dichiarato, puntando il dito contro le politiche comunitarie in agricoltura e pesca.

“Andate a chiedere agli agricoltori cosa pensano dell’Unione Europea, andate a chiedere ai pescatori”, ha insistito Rizzo, riferendosi alla crescente insoddisfazione dei lavoratori del settore primario verso Bruxelles.

“Green Deal? Uno scandalo, finanziati media e ONG per raccontare bugie”

Nel mirino del politico anche il Green Deal promosso da Frans Timmermans, ex vicepresidente della Commissione europea. Rizzo lo ha definito “un grande scandalo”, facendo riferimento a quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf. Secondo il giornale, la Commissione avrebbe usato fondi pubblici per sostenere una rete di ONG e giornalisti con lo scopo di “promuovere l’agenda green”.

“Andate a vedere i soldi che l’Unione Europea ha pagato ai giornalisti e alle organizzazioni non governative per raccontarci la balla del Green e la balla del cambiamento climatico dovuto all’uomo”, ha denunciato Rizzo, parlando di “propaganda a spese dei cittadini”.

“Energia, il problema è il gas americano. E Prodi ha tradito l’Italia”

Sul fronte economico ed energetico, il presidente onorario del Partito Comunista ha criticato duramente le attuali politiche europee in seguito alle sanzioni imposte alla Russia per l’invasione dell’Ucraina.

“Vogliamo spiegare cosa succede davvero in Italia? Il tema non sono i dazi, il tema è il costo dell’energia”, ha detto Rizzo, evidenziando l’aumento del prezzo del gas a causa della cessazione degli accordi con Mosca. “Noi prendevamo il gas russo a basso costo, adesso lo paghiamo solo di più. Compriamo il gas americano che quando parte costa 1 e quando arriva costa 4”, ha spiegato.

Non sono mancate frecciate anche a personalità del passato politico italiano. Romano Prodi è stato accusato da Rizzo di aver “tradito l’Italia”, inserendolo in una più ampia critica alla sinistra attuale, definita come “la sinistra delle banche e dei Pride”.