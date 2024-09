Anziana confonde pedale dell’acceleratore con quello del freno, investe e uccide bimba di 7 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Una bambina di 7 anni è stata investita e uccisa a Miami da un’auto guidata da una donna di 92 anni, che ha confuso il pedale del freno con quello dell’acceleratore durante una manovra di parcheggio.

La dinamica dell’incidente a Miami

Lo scorso 2 settembre, a Miami, una bambina di 7 anni è stata investita da un SUV guidato da una donna di 92 anni, che ha confuso i pedali durante il parcheggio.

L’auto, improvvisamente accelerata, ha invaso il marciapiede colpendo la piccola e sua madre, mentre si dirigevano a piedi verso una farmacia.

Secondo le immagini delle telecamere di sorveglianza, il veicolo ha urtato prima la madre e poi la bambina, che è stata schiacciata contro un muro. Soccorsa immediatamente, la bambina è stata trasportata in ospedale, dove è entrata in coma e, dopo quattro giorni, è deceduta.

Le reazioni e le richieste dei familiari

Nonostante la gravità dell’incidente, la donna alla guida è stata soltanto multata per guida imprudente, senza subire alcun arresto. Il padre della bambina, devastato dalla perdita, ha espresso il suo dolore chiedendo un limite di età per la guida:

“Perché una persona di 92 anni guida? Dovrebbe esserci un limite di età per guidare”. La famiglia è ora in lutto e si unisce al dibattito sulla sicurezza stradale per gli anziani alla guida negli Stati Uniti.