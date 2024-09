Puglia, scontro fatale tra scooter e moto, Alessandro muore 39enne, lascia moglie e bimba di 3 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il 39enne Alessandro Carella, operatore dell’Enel, ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla strada statale 7 ter tra San Pancrazio Salentino e Manduria. Lascia una moglie e un figlio di tre anni.

Scontro fatale sulla statale tra scooter e auto

Nel pomeriggio di martedì 10 settembre, intorno alle 16.30, si è verificato un grave incidente sulla strada statale 7 ter, in località Masseria del Sale, nel comune di Manduria (Taranto). Alessandro Carella, originario di Torre Santa Susanna e operatore dell’Enel in servizio a Brindisi, viaggiava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Lancia Ypsilon guidata da un 29enne residente a Manduria. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto, ma per il 39enne non c’è stato nulla da fare. L’automobilista coinvolto è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. La Polizia Locale di Manduria sta indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Una comunità in lutto: il ricordo di Carella

La notizia della scomparsa di Alessandro Carella ha sconvolto la comunità di Torre Santa Susanna, dove l’uomo era molto conosciuto. Il 39enne non era nuovo agli incidenti: 15 anni fa fu coinvolto in un altro grave sinistro nei pressi della sua abitazione, sulla strada per Erchie, dal quale riuscì a riprendersi dopo alcune settimane di coma. Purtroppo, questa volta il destino non gli ha lasciato scampo. Carella aveva da poco compiuto 39 anni, lo scorso 27 agosto, e lascia una moglie e un bambino di tre anni, ora immersi nel dolore per la tragica perdita.