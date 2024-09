Maria Rosaria Boccia rinuncia all’ultimo minuto a Cartabianca, il litigio in camerino con Bianca Berlinguer

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’imprenditrice e influencer Maria Rosaria Boccia rinuncia a partecipare a “È sempre Cartabianca”, citando motivi personali e di incompatibilità con la struttura del programma.

Il retroscena della rinuncia

La partecipazione di Maria Rosaria Boccia alla trasmissione di Bianca Berlinguer è stata cancellata poche ore prima della diretta, dopo che l’influencer era già arrivata negli studi di Rete 4.

La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio letto in diretta da Berlinguer, in cui Boccia spiegava: “Non sono scappata, non c’erano le condizioni”. Tuttavia, fonti giornalistiche hanno rivelato che il malumore sarebbe iniziato durante una conversazione tra le due, in cui la conduttrice le avrebbe chiesto: “Non è che mi stai registrando?”. Boccia, sorpresa dalla domanda, avrebbe risposto: “Ma per chi mi prendi?”.

I primi segnali di disagio sarebbero emersi già durante la discussione sul copione, in particolare riguardo una domanda sulla premier Giorgia Meloni. La domanda riguardava il ruolo delle donne nella società, una tematica su cui Boccia avrebbe espresso dubbi, facendo intuire che non si sentisse a suo agio con il contenuto della trasmissione.

I dubbi sulle domande e il ripensamento

Secondo Repubblica, Boccia avrebbe imposto alcuni paletti sulle domande che sarebbero state poste dagli ospiti in studio, tra cui Alessandro Sallusti, Conchita De Gregorio e Annalisa Chirico, con altri collegamenti previsti come quello di Andrea Scanzi. La trasmissione, però, è strutturata in modo da non prevedere un accordo preventivo sui temi trattati, il che ha portato a ulteriori perplessità da parte di Boccia.

Durante la conversazione, Berlinguer ha affermato in diretta che l’influencer avrebbe chiesto più tempo, dichiarando di voler partecipare la settimana successiva. Tuttavia, il battibecco avrebbe preso una piega personale quando Berlinguer ha chiesto a Boccia se stesse registrando la conversazione. Questo scambio avrebbe indotto l’imprenditrice a ritirarsi definitivamente, nonostante inizialmente fosse stata intenzionata a chiarire alcune voci sul suo conto.

Polemiche sul titolo di laurea

In parallelo alla vicenda televisiva, emergono ulteriori controversie legate al percorso accademico di Maria Rosaria Boccia. Secondo quanto riportato da La Verità, l’influencer avrebbe falsificato alcune informazioni riguardanti la sua laurea in economia aziendale. Il quotidiano afferma che, contrariamente a quanto riportato nel curriculum, Boccia non avrebbe completato il percorso di studi all’università Parthenope di Napoli, ma si sarebbe fermata dopo aver sostenuto 17 esami. Solo successivamente, avrebbe ottenuto il titolo presso l’Università Telematica Pegaso, che attualmente sta indagando sulla sua tesi per verificarne l’originalità attraverso strumenti antiplagio.

Al momento, la questione resta aperta, con l’influencer al centro di polemiche sia per il suo mancato intervento televisivo sia per le accuse legate al suo curriculum accademico.