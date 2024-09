Tragico incidente nel barese, 25enne perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail, morto sul colpo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un giovane di 25 anni è morto in un tragico incidente stradale sulla provinciale 89 tra Palombaio e Bitonto. Lo scooter su cui viaggiava si è schiantato contro un guardrail.

L’incidente fatale

Un grave incidente ha scosso la comunità di Bitonto: un ragazzo di 25 anni è deceduto mentre percorreva la strada provinciale 89, che collega Palombaio a Bitonto.

Il giovane era in sella al suo scooter quando, all’altezza di una curva, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. L’impatto è stato fatale e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Nessun altro veicolo coinvolto

Dalle prime ricostruzioni fornite dalle autorità locali, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente. Il giovane, che viaggiava da solo, avrebbe perso il controllo dello scooter autonomamente, concludendo la sua corsa contro la barriera di protezione laterale.

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica precisa dell’accaduto e capire se ci siano state altre concause, come l’alta velocità o le condizioni della strada.