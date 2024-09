Affari Tuoi, la sfortuna di Vittoria: De Martino rimprovera il Dottore, “Pezzo di fango”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Vittoria partecipa alla puntata del 10 settembre di Affari Tuoi accompagnata dalla madre Barbara, ma la fortuna non è dalla loro parte, con il pacco finale che contiene solo 50 euro.

Vittoria e la madre Barbara alla ricerca della fortuna

La protagonista della puntata di Affari Tuoi del 10 settembre è Vittoria, accompagnata dalla madre Barbara. Le due iniziano la loro avventura con il pacco numero 10, ma subito incontrano difficoltà: eliminano il pacco da 100mila euro, e il dottore propone una prima offerta di 34mila euro, che le due decidono di rifiutare.

Nel corso della serata, la vivacità dello show viene ravvivata da una bachata improvvisata dal conduttore Stefano De Martino, che diverte il pubblico. Purtroppo, però, il percorso di Vittoria continua in salita con l’eliminazione del pacco da 10mila euro, riducendo le loro possibilità di vincita.

Durante la trasmissione, Vittoria racconta della sua passione per il calcio, che l’ha portata a giocare nella primavera della Juventus.

“È stata una gioia immensa per mio padre, un po’ meno per mamma il fatto che io giocassi a calcio”, ha dichiarato la concorrente, spiegando di aver lasciato lo sport per dedicarsi agli studi universitari, scelta che ha segnato una svolta nella sua vita.

I pacchi importanti escono dal gioco

La fortuna continua a non sorridere a Vittoria, che con un tiro sfortunato elimina il pacco da 200mila euro, lasciando come unica speranza il premio da 300mila euro. Tuttavia, anche questo viene presto eliminato.

Il conduttore De Martino, con una metafora calcistica, annuncia il colpo di sfortuna: “Hai tirato un calcio di rigore ma il dottore ha parato”. A questo punto, Vittoria e Barbara decidono di cambiare il loro pacco con quello della Sardegna, ma la sfortuna continua a perseguitarle: pescano il pacco da 50mila euro, l’ultimo premio alto rimasto in gioco, eliminando definitivamente ogni possibilità di vittoria consistente.

Il tranello del dottore: solo 50 euro nel pacco finale

Nonostante la sfortuna, Vittoria affronta con coraggio la sfida fino alla fine, eliminando con successo alcuni pacchi bassi e arrivando all’ultimo turno con due pacchi: uno contenente 50 euro e l’altro 30mila euro. A questo punto, il dottore propone un cambio, e De Martino cita Schopenhauer, il filosofo preferito di Vittoria, che sta studiando filosofia. La concorrente decide di accettare il cambio, ma purtroppo cade nel tranello del dottore: nel pacco finale ci sono solo 50 euro.