Fedez e il costoso regalo a il suo Golden Retriever di nome Silvio, una camicia su misura da Versace

A giugno, Fedez ha adottato un Golden Retriever di nome Silvio, un gesto che ha attirato alcune critiche, soprattutto per la scelta del nome.

Il nuovo amico di Fedez: Silvio

A metà giugno, il rapper Fedez ha accolto nella sua famiglia un nuovo membro: un cucciolo di Golden Retriever, razza identica a quella di Paloma, il cane che Marina Di Guardo aveva regalato alla figlia Chiara Ferragni e ai nipoti Leone e Vittoria.

La scelta del nome Silvio ha suscitato qualche polemica. Alcuni pensano che sia un omaggio a Silvio Berlusconi, mentre altri vociferano che possa essere legato al presunto nuovo compagno dell’ex moglie di Fedez, Silvio Campara.

Nonostante le critiche, Fedez si è subito affezionato a Silvio, portandolo con sé durante le sue vacanze estive in Sardegna.

Nella grande villa con giardino e piscina, il cucciolo ha potuto giocare felicemente, mentre i piccoli Leone e Vittoria lo coccolavano con lo stesso affetto riservato a Paloma.

Una camicia su misura per Silvio

Fedez, noto per il suo interesse verso oggetti costosi e unici, come la sua recente collana di diamanti, ha deciso di fare qualcosa di particolare anche per Silvio.

Grande amico di Donatella Versace, il rapper ha optato per una scelta decisamente fuori dall’ordinario: una camicia su misura per il suo cane.

Durante una visita allo store Versace a Milano, Fedez ha condiviso alcune storie su Instagram, mostrando il momento in cui venivano prese le misure di Silvio e i bozzetti per la realizzazione della camicia sartoriale.

Sebbene il risultato finale non sia ancora stato svelato, dai disegni si intuisce che la camicia sarà dotata di colletto e maniche. Resta da vedere come sarà riuscire a farla indossare al cucciolo!