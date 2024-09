Temptation Island 2024: crisi tra Federica e Alfonso, lei emarginata sin da piccola “A causa di Alfonso non ho amiche, parlo solo con mia madre”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nella prima puntata di Temptation Island 2024, la relazione tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice sembra entrare in crisi, con Federica che riscopre il desiderio di libertà e Alfonso che lotta contro la gelosia.

Federica cerca la sua indipendenza

Dopo otto anni di relazione, Federica Petagna, entrata nel programma con il compagno Alfonso D’Apice, inizia a riflettere sul loro lungo legame.

Federica racconta di aver iniziato la relazione a soli 12 anni, un’età in cui ha rinunciato a vivere la propria giovinezza in autonomia.

Giunta nel villaggio delle fidanzate, si sente galvanizzata dalla nuova libertà, affermando: “Sognavo di poter stare da sola con un gruppo di ragazze, fare cose che non ho mai fatto”.

La giovane si mostra sicura di sé, raccontando di aver portato con sé costumi che Alfonso non conosce e che non avrebbe mai pensato di indossare.

La sua voglia di indipendenza si riflette anche nel dialogo con i single del villaggio, ai quali confida che il compagno la faceva sentire in colpa perfino per le uscite di lavoro.

Questo innesca la prima reazione negativa di Alfonso, che, convocato nel pinnettu, si mostra infastidito dai comportamenti di Federica: “Vuole farmi innervosire. Voglio migliorare e concederle più libertà, ma se si comporta così significa che vuole farmi arrabbiare”.

Alfonso si sente ferito dal fatto che Federica indossi costumi che lui non approverebbe mentre lui non è presente, ammettendo la sua gelosia e il desiderio di controllo.

Il difficile passato di Alfonso e la crisi della coppia

Alfonso D’Apice confessa la profondità delle sue insicurezze, spiegando che la sua gelosia deriva da un vissuto familiare complesso.

Racconta di aver perso il padre a 12 anni, un evento che ha segnato profondamente la sua vita, rendendolo desideroso di costruire una famiglia.

Nonostante l’affetto ricevuto da sua madre, si è sempre sentito incompleto. La decisione di andare a vivere con Federica gli ha causato un forte senso di colpa per aver lasciato sola la madre.

Federica, da parte sua, si sente soffocata dalla relazione, ammettendo di non avere amiche e di essere sempre uscita solo con Alfonso o con sua madre.

“Mi sono fidanzata troppo presto”, confessa, riflettendo sul fatto di aver permesso a Alfonso di controllare la sua vita. Tuttavia, il dialogo con altre persone all’interno del programma la sta facendo sentire più libera, un sentimento che non aveva mai sperimentato prima.

Alfonso si sente tradito dalle immagini del falò

Al falò, Alfonso assiste al video di Federica che interagisce con uno dei single del villaggio. Il suo comportamento lo infastidisce profondamente, portandolo a dichiarare che Federica sta esagerando e che nella vita reale non si comporterebbe così.

Osserva che la fidanzata si diverte sempre con lo stesso ragazzo e questo lo turba: “Questo le mette sempre le mani addosso e non va bene”. Nonostante la sua rabbia iniziale, Alfonso cerca di mantenere la calma, ma lascia intendere che la situazione potrebbe presto portarlo a prendere una decisione drastica: “Sto pensando di fermare tutto adesso, ma voglio far passare altro tempo. Se le cose continuano così, so già che cosa fare”.