Incidente mortale sull’A21: due ragazzi perdono la vita, grave un terzo giovane

0 Condivisioni Facebook Twitter

Due ragazzi di 20 e 29 anni sono morti in un tragico incidente avvenuto sull’autostrada A21 tra Cremona e Pontevico, in direzione Brescia, nella serata del 10 settembre.

La dinamica dell’incidente

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di martedì 10 settembre lungo l’autostrada A21, coinvolgendo tre veicoli e sei persone.

La collisione, avvenuta tra Cremona e Pontevico, ha causato la morte di due ragazzi di 20 e 29 anni che viaggiavano insieme. Un terzo giovane, anch’egli a bordo della stessa auto, è stato trasportato d’urgenza in condizioni critiche all’ospedale Civile di Brescia tramite elisoccorso.

L’incidente è stato segnalato al 112 poco dopo le 22:30, con l’intervento immediato dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha inviato sul posto diverse ambulanze, automediche e l’elisoccorso.

I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e liberare i feriti dalle lamiere delle auto coinvolte, ma per due dei ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Le condizioni degli altri feriti

Oltre ai tre giovani, altre tre persone sono rimaste coinvolte nello scontro: un uomo di 57 anni e due donne di 56 e 86 anni. Le loro condizioni sono meno gravi, e dopo essere stati medicati sul posto, sono stati trasportati negli ospedali di Brescia e Cremona per ulteriori cure.

Il tratto autostradale tra Cremona e Pontevico è rimasto chiuso per diverse ore per consentire alle autorità di eseguire i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco hanno poi rimosso i veicoli coinvolti e ripulito la carreggiata dai detriti.