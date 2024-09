Temptation Island 2024: Titty Scialò chiede un falò di confronto anticipato a Antonio, “Mi fa schifo”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La prima puntata di Temptation Island 2024, trasmessa martedì 10 settembre, ha visto il primo colpo di scena con la richiesta di un falò di confronto anticipato da parte di Titty Scialò.

La giovane napoletana non ha trattenuto le sue emozioni dopo aver visto i video del fidanzato Antonio Maietta e la single Saretta, decidendo di affrontare il compagno.

Titty Scialò scoppia in lacrime e chiede il falò

Nel villaggio dei fidanzati, Antonio Maietta si è avvicinato sempre più alla single Saretta, con cui ha condiviso una cena sulla spiaggia.

Durante l’esterna, il ragazzo ha confessato alla single: “Sei bellissima stasera. Con te mi agito, questa è una bella sensazione, da tempo non la provavo”. Ha poi ammesso di non essere mai stato davvero innamorato di Titty: “È sempre stata lei quella innamorata, io di meno. Trovare una ragazza come lei è difficile, ma io mi sono iscritto a Temptation Island per salvarmi”.

Nel vedere queste immagini, Titty Scialò, visibilmente scossa, ha espresso tutta la sua delusione: “A 27 anni non ha mai avuto il coraggio di dirmi che non mi ama più. Mi ha sempre fatto sentire insicura, mentre a lei la riempie di complimenti. Questa è stata la sua ultima esterna”.

Scoppiata in lacrime, ha poi proseguito: “Non mi ha mai detto come sei bella. Io non sono la sua bambola. Lui è troppo sicuro di avermi, sa che donna sono. Voglio il falò”.

La risposta di Antonio Maietta

Dopo aver saputo della richiesta di falò anticipato, Antonio Maietta ha subito chiesto al conduttore Filippo Bisciglia: “Posso risponderti subito?”.

Tuttavia, Bisciglia lo ha invitato a riflettere prima di dare una risposta definitiva, lasciando la conclusione in sospeso fino alla prossima puntata. Gli spettatori dovranno quindi attendere per scoprire se Antonio Maietta accetterà di confrontarsi con Titty Scialò al falò anticipato.