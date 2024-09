“È sempre Cartabianca”, Maria Rosaria Boccia si confida con Concita De Gregorio, “Nessuna relazione sentimentale con Sangiuliano, ma affettiva”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Maria Rosaria Boccia, nota imprenditrice e figura pubblica, era attesa ieri, 10 settembre, negli studi Mediaset di Roma per partecipare a “È sempre Cartabianca”, il talk show politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer.

Tuttavia, dopo essere arrivata negli studi televisivi, ha deciso di rinunciare all’intervista in diretta, motivando la scelta con la mancanza di preparazione adeguata da parte dei giornalisti presenti.

L’episodio negli studi Mediaset

La puntata prometteva di essere interessante grazie alla presenza di figure di spicco come Concita De Gregorio, giornalista de La Repubblica, e Annalisa Chirico, direttrice di Fortune Italia. In collegamento era presente anche Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale.

Tuttavia, nonostante il parterre di alto livello, Boccia ha preferito rimandare l’intervista, sostenendo che i giornalisti non fossero adeguatamente preparati per trattare il suo caso. Ha così concesso loro una settimana di tempo per approfondire l’argomento.

Le dichiarazioni di Maria Rosaria Boccia

Nonostante la sua assenza dall’intervista in diretta, Concita De Gregorio è riuscita a raccogliere alcune dichiarazioni di Boccia. “Maria Rosaria Boccia mi ha detto che la sua relazione con l’ex ministro Gennaro Sangiuliano non era né sentimentale né sessuale, ma affettiva”, ha riferito la giornalista. Queste affermazioni gettano nuova luce sulla vicenda che ha portato alle dimissioni del ministro, tema che potrebbe tornare a fare notizia nei prossimi giorni.

“È bizzarro che il ministro parli di una cosa che non risulta essere vera, secondo quanto sostiene Boccia“, ha concluso De Gregorio.