Lorenzo crolla a terra privo di sensi mentre stava facendo una consegna, i passanti tentato di rianimarlo, muore per un malore improvviso

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il 60enne Lorenzo Morello, residente ad Albignasego, è deceduto improvvisamente durante una commissione di lavoro a Bussolengo. Le cause della morte saranno chiarite dall’autopsia.

Il malore improvviso e i soccorsi tempestivi

Alle prime luci dell’alba del 10 settembre, Lorenzo Morello, dipendente di una ditta di San Giorgio in Bosco (Padova), ha iniziato la sua giornata di lavoro. Attorno a mezzogiorno, si trovava a Bussolengo per una commissione. Improvvisamente, è stato visto crollare a terra privo di sensi. I presenti hanno immediatamente allertato il 118 e, nonostante l’arrivo rapido dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, il sessantenne non ce l’ha fatta. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri. Il sostituto procuratore di turno ha disposto la rimozione della salma, che ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’autopsia per determinare le esatte cause del decesso.

Il ricordo di un uomo amato da tutti

Lorenzo Morello era molto conosciuto nella sua comunità di Albignasego. Non era sposato e non aveva figli, ma lascia dietro di sé due fratelli, Corrado e Sandro, immediatamente informati dai carabinieri della tragica notizia. Appassionato di musica rock, era un uomo socievole e sempre pronto a partecipare e organizzare eventi nel suo paese. Gli amministratori comunali di Albignasego lo ricordano come una persona solare e dinamica, sempre disponibile a mettersi in gioco. Il suo decesso ha lasciato un vuoto incolmabile in chiunque lo conoscesse e lo amasse.