Crollo del solaio in una scuola elementare alla vigilia della riapertura, quattro operai feriti, uno grave

Grave incidente sul lavoro a Pergusa, dove il crollo di un solaio in una scuola elementare ha ferito quattro operai. Uno è in gravi condizioni.

Crollo durante i lavori di ristrutturazione

Questa mattina, 11 settembre, si è verificato un grave incidente sul lavoro a Pergusa, nel comune di Enna. Durante i lavori di ristrutturazione nella palestra di una scuola elementare, il solaio è crollato, causando il ferimento di quattro operai. Uno di loro, in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza in ospedale con elisoccorso, mentre gli altri tre hanno riportato ferite meno gravi.

Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni l’incidente sarebbe avvenuto subito dopo la gettata di cemento. Al momento del crollo, nell’istituto erano presenti anche insegnanti e personale scolastico, impegnati negli ultimi preparativi per la riapertura della scuola, prevista per il giorno successivo.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno indagando sulle possibili cause del crollo. L’area è stata messa in sicurezza per consentire ai tecnici di svolgere le necessarie verifiche e accertamenti. Le autorità competenti stanno valutando se vi siano stati errori o negligenze durante i lavori, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.