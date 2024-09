Turista annega trascinata dalle onde, la tragedia si è consumata alla presenza del marito

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una turista di origini filippine, residente in Irlanda, è morta annegata nelle acque di Porto Maga, località situata nel sud della Sardegna, a causa delle forti correnti marine.

Trascinata al largo dalle onde

Una giornata in spiaggia si è trasformata in tragedia per una donna di 62 anni, di origini filippine e residente in Irlanda, che ha perso la vita annegando nelle acque agitate di Arbus, nella zona di Porto Maga.

La donna si trovava in vacanza con il marito quando, nel pomeriggio, è stata trascinata al largo dalla corrente.

Non è ancora chiaro se la vittima fosse entrata in mare nonostante le avverse condizioni, o se si fosse avvicinata al bagnasciuga; quel che è certo è che non è riuscita a resistere alla forza delle onde, alte e pericolose, finendo per annegare.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente la Capitaneria di porto di Oristano e i vigili del fuoco, che hanno inviato l’elicottero Drago 144 per il recupero del corpo.

Un sommozzatore si è calato dall’elicottero e ha recuperato la 62enne ormai priva di vita, portando successivamente il corpo a riva. Nonostante i tentativi di soccorso, per la turista non c’è stato nulla da fare.