Puglia, 12enne tenta di scavalcare un cancello ma il braccio rimane incastrato nella ringhiera, è gravissimo

Un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito mentre cercava di scavalcare una recinzione in ferro nel parco ‘Casina Vernazza’, vicino a Cavallino, Lecce.

L’incidente nel parco

Un giovane di 12 anni è stato protagonista di un grave incidente mentre tentava di scavalcare la recinzione di ferro che circonda il parco della struttura ‘Casina Vernazza’, situata lungo la strada che collega Cavallino a Lizzanello, in provincia di Lecce. Durante il tentativo, una delle lance appuntite della recinzione si è conficcata nel suo braccio, provocando gravi lesioni. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire rapidamente, tagliando un pezzo della recinzione per riuscire a liberare il ragazzo, che è stato subito affidato al personale del 118 per le cure mediche necessarie.

Intervento chirurgico d’urgenza

Il ragazzo, dopo essere stato trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere il pezzo di lancia che era rimasto conficcato nel suo arto. L’operazione è stata necessaria per scongiurare ulteriori complicazioni e per garantire la completa rimozione del corpo estraneo.