Tragedia in crociera: 12enne, mentre festeggia il suo compleanno, cade dal 14esimo piano e muore

Un ragazzino di 12 anni è deceduto durante una crociera ai Caraibi dopo essere caduto dal balcone della sua cabina mentre giocava con alcuni amici. Le indagini sono in corso.

L’incidente a bordo

Un tragico incidente ha segnato la vacanza di una famiglia in crociera ai Caraibi. Un ragazzino di 12 anni, in viaggio con i suoi genitori e due sorelle per festeggiare il compleanno, è caduto dal balcone della sua cabina situata al 14esimo piano della nave.

Stava giocando con nuovi amici conosciuti a bordo, quando è precipitato nella zona interna della nave chiamata “Central Park”, un’area dedicata alla ristorazione.

Alcuni testimoni hanno affermato di aver visto il ragazzo cadere proprio in quell’area e uno di loro ha dichiarato: “Quel pomeriggio aveva piovuto e i balconi erano umidi”. Nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto prima che la nave raggiungesse il Texas, la destinazione finale della crociera.

La dinamica e le testimonianze

Il dodicenne, che aveva partecipato al club per adolescenti a bordo della nave, si era fatto molti nuovi amici durante la crociera.

Al momento dell’incidente, si trovava proprio con loro. La madre del ragazzino ha condiviso la sua gratitudine sui social media, scrivendo: “

Non riesco a esprimere quanto abbia significato per me e la mia famiglia vedere così tanti sconosciuti venire ad aiutarci. E alla signora che mi ha abbracciato, grazie mille. Ne avevo bisogno”. Alcuni passeggeri, testimoni del dramma, hanno offerto la loro vicinanza alla famiglia e condiviso riflessioni sull’accaduto. Una donna ha dichiarato:

“La mia famiglia e io abbiamo visto l’incidente svolgersi proprio davanti a noi mentre guardavamo Central Park dal bordo della piscina”. Tuttavia, non è ancora chiaro se il ragazzo sia caduto accidentalmente o a causa di un gioco pericoloso.

La nave e le indagini

L’imbarcazione, costruita in Francia e lanciata nel 2015, era al momento del varo la più grande nave da crociera del mondo, con una capacità di oltre 7.000 passeggeri distribuiti su 18 ponti. La compagnia proprietaria della nave ha deciso di non rilasciare ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente, in attesa della conclusione delle indagini ufficiali.