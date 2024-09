Eleonora Daniele ricorda Luca Giurato: “Un maestro insostituibile, leggero e profondo”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La conduttrice Eleonora Daniele ha espresso il suo profondo dolore per la scomparsa di Luca Giurato, un collega che ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera e sulla televisione italiana.

I ricordi di Eleonora Daniele su Unomattina

Appena giunta la notizia della scomparsa di Luca Giurato, Eleonora Daniele è stata contattata e ha condiviso il suo ricordo con Fanpage.it, sottolineando quanto siano stati fondamentali gli anni trascorsi insieme a Giurato durante i primi anni della sua carriera a Unomattina.

“Sono stati gli anni più belli dell’inizio della mia carriera”, ha dichiarato Daniele, riconoscendo l’importanza di Giurato come maestro e mentore. Ha elogiato la sua capacità di trattare temi complessi con una “leggerezza incredibile”, frutto della sua vasta esperienza nel mondo del giornalismo e della televisione.

Domani, durante la trasmissione Storie Italiane, la conduttrice dedicherà una puntata speciale alla memoria di Giurato.

Il ritiro dalla vita pubblica e il rapporto speciale tra i due

In un toccante ricordo, Daniele ha raccontato di aver provato recentemente a contattare Luca Giurato per un’intervista, ma l’ex conduttore si era ormai ritirato a vita privata.

“È una cosa che mi è arrivata in testa, sto molto male”, ha confidato la conduttrice. La sua scomparsa segue quella di Franco Di Mare, con cui Daniele aveva lavorato nel suo primo anno a Unomattina. Di Giurato, ha detto: “Era in grado di trattare argomenti seri con una leggerezza incredibile. Viveva la televisione come un mezzo di vera comunicazione, dove il conformismo non esisteva”.

Un maestro che ha lasciato un’impronta indelebile

Eleonora Daniele ha poi ricordato la “plasticità” e la “naturalezza” di Giurato, che rendevano unici i suoi interventi, anche durante i suoi famosi lapsus, che non intaccavano mai la sua credibilità.

Nonostante la giovane età di Daniele al tempo, Giurato l’aveva accolta e protetta come una pari, instaurando un rapporto di collaborazione basato su affetto e stima reciproca. “Eravamo diventati protettivi l’uno verso l’altro”, ha aggiunto la conduttrice, sottolineando la loro speciale intesa lavorativa.