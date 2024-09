Puglia, incidente in mare turista muore durante escursione in canoa: cause ancora da chiarire

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo di 82 anni è deceduto oggi, 11 settembre, durante un’escursione in canoa nelle acque di Baia dei Campi, a Vieste. Le cause della tragedia sono ancora in fase di accertamento.

L’incidente in mare

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, un uomo di 82 anni ha perso la vita mentre era impegnato in un’escursione in canoa a Baia dei Campi, località situata a Vieste.

Le cause esatte del decesso non sono ancora state chiarite: si ipotizza che l’anziano possa aver accusato un malore prima di annegare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Capitaneria di Porto e due ambulanze del servizio emergenza-urgenza 118 provenienti da Vieste e Mattinata. Nonostante il pronto intervento, inclusa l’attivazione dell’elisoccorso, l’uomo era già deceduto al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Un’altra tragedia in mare a Vieste

La morte dell’82enne rappresenta l’ennesima tragedia in mare che segna questa estate a Vieste.

La località balneare è stata già teatro di altri incidenti mortali, tra cui la drammatica scomparsa di un 64enne di Teolo, in provincia di Padova, e quella di una libraia 57enne avvenuta il 16 luglio scorso. Quest’ultima aveva perso la vita cercando di salvare la sua nipotina di tre anni, con cui si trovava in acqua.