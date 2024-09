Scomparse nel nulla nel giro di due giorni due amiche di 14 e 15 anni, l’ansia cresce tra i familiari

0 Condivisioni Facebook Twitter

Due minorenni, una di 14 anni e l’altra di 15, sono scomparse nel Pavese. Le due vicende potrebbero essere collegate. Indagini in corso.

Prima sparizione: la scomparsa di Ana Stratulat

La quindicenne Ana Stratulat, residente nella frazione Sostegno di Spessa Po (Pavia), è scomparsa dalla serata di sabato 7 settembre. La giovane, di origini moldave, si trovava in un centro commerciale a Belgioioso insieme ad alcuni amici per acquistare cibo e bevande. Il gruppo aveva pianificato di trascorrere la serata insieme, ma improvvisamente la ragazza si è allontanata e da quel momento non si sono avute più sue notizie. L’ultima chiamata alla famiglia è stata effettuata alle 22:30, dopo la quale il suo telefono è risultato irraggiungibile.

Seconda scomparsa: il caso della 14enne di Belgioioso

Una seconda scomparsa, quella di una ragazzina di 14 anni, è stata registrata a Belgioioso lunedì 9 settembre. La minore, amica di Ana Stratulat, sembra essere collegata al caso della quindicenne. Le due ragazze, infatti, hanno lasciato tracce sui social media negli ultimi giorni, con un messaggio di auguri a una loro conoscente comune, facendo pensare che potrebbero essere insieme.

Le ricerche delle due minori sono attualmente in corso e l’ansia cresce tra i familiari, che hanno già sporto denuncia alle autorità competenti.