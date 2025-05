Schlein accusa Meloni di falsificare i numeri sull’occupazione, interviene Donzelli “Hai ragione, Elly, sono più di un milione”

Schlein accusa Meloni di falsificare i numeri sull’occupazione, ma da Fratelli d’Italia arriva una controreplica secca: “I dati sono reali e verificabili”.

Meloni rivendica i risultati del governo sul lavoro

Durante le celebrazioni del 1° Maggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha posto l’accento sui risultati ottenuti in ambito occupazionale. Parlando dei dati aggiornati, ha dichiarato: “Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila. Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte”.

Le parole della premier sono arrivate come messaggio istituzionale in occasione della Festa dei lavoratori e sono state riprese ampiamente sui media nazionali. I dati a cui ha fatto riferimento si basano sulle rilevazioni ufficiali più recenti diffuse dall’Istat.

Schlein attacca: “La premier mente sui dati”

Non si è fatta attendere la reazione della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha smentito pubblicamente le affermazioni della presidente del Consiglio, accusandola di fornire numeri non veritieri. In una dichiarazione diffusa subito dopo l’intervento di Meloni, ha affermato: “Un milione di posti creati? La premier mente”.

Una presa di posizione netta quella della leader dem, che ha contestato l’autenticità delle cifre diffuse dal governo, mettendo in dubbio la narrazione dell’esecutivo sui progressi del mercato del lavoro. Il commento di Schlein ha generato immediatamente un ampio dibattito politico e mediatico.

Donzelli: “Hai ragione, Elly, sono più di un milione”

A replicare alle parole di Schlein è intervenuto anche Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia. Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, ha rilanciato le dichiarazioni della segretaria del Pd, rispondendo con ironia: “Hai ragione, Elly, sono più di un milione”.

Poco dopo, Donzelli ha rincarato la dose, aggiungendo: “Schlein, la matematica non è un’opinione”. Le sue parole si inseriscono in un contesto di crescente tensione tra maggioranza e opposizione, alimentato da un confronto sempre più serrato su dati e risultati concreti ottenuti dal governo in carica.