Scintille in diretta tra Gasparri e Boldrini a La7: “Non faccia la questurina”, “Come si permette!”

Acceso battibecco tra Maurizio Gasparri e Laura Boldrini durante il programma “L’aria che tira”: scintille in studio e toni fuori controllo.

Gasparri cita Reagan, scoppia la polemica con Boldrini

Un confronto televisivo si è trasformato in un acceso scontro tra il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, ospiti entrambi della trasmissione “L’aria che tira” condotta da David Parenzo su La7. Il tema del dibattito era una provocatoria immagine dell’ex presidente americano Donald Trump vestito da Papa, da cui è partita una riflessione politica.

Durante il suo intervento, Gasparri ha dichiarato: “Negli anni ’80, in America, divenne presidente repubblicano un attore, che era stato governatore della California, Ronald Reagan. Fu un grande presidente: era contro i dazi e per il libero mercato, che ha piegato l’Unione sovietica… Era un attore, come Trump…”.

La reazione di Boldrini: “Come si permette?”

Le parole del senatore hanno subito acceso la reazione di Boldrini, che ha chiesto quale fosse la conclusione del suo ragionamento. Ma la risposta di Gasparri ha spiazzato tutti: “Non sono a scuola, non faccia la questurina, mica lei mi deve fare l’interrogatorio. Sto parlando con Parenzo…”.

A quel punto l’ex presidente della Camera ha replicato con tono indignato: “Come si permette di definirmi questurina?”, dando il via a un botta e risposta dai toni sempre più accesi. Il conduttore Parenzo ha cercato di riportare la calma, ma il duello verbale tra i due ospiti è proseguito per diversi minuti, sfociando in un confronto personale che ha superato il merito della discussione.

Scontro acceso, polemica politica in diretta

Il diverbio tra Gasparri e Boldrini si è rapidamente trasformato in un momento di alta tensione televisiva, segno di quanto il dibattito politico italiano sia oggi attraversato da forti contrapposizioni. L’episodio ha avuto ampia eco anche sui social, dove sono circolati estratti video della trasmissione con commenti divisi tra chi ha condannato il linguaggio del senatore e chi ha criticato l’atteggiamento dell’ex presidente della Camera.