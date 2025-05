Sondaggi 2025, boom di consensi per FdI, aprile da dimenticare per il Pd, M5S in crescita, stabili FI e Lega

I sondaggi di aprile premiano Fratelli d’Italia e l’intera maggioranza, mentre il Pd registra un calo costante e tocca il punto più basso dell’ultimo anno.

Fratelli d’Italia primo partito, centrodestra oltre il 47%

I dati diffusi da Pagella Politica confermano un aprile particolarmente favorevole per il centrodestra. Secondo la media dei sondaggi analizzati, Fratelli d’Italia si conferma nettamente primo partito con il 29,7% dei consensi. Seguono Forza Italia e Lega, entrambi all’8,7%, con leggeri scostamenti rispetto al mese precedente: il partito guidato da Antonio Tajani perde 0,1 punti, mentre quello di Matteo Salvini guadagna 0,2.

Nel complesso, la somma dei tre partiti di governo tocca quota 47,1%, superando il risultato ottenuto alle elezioni politiche dell’ottobre 2022, quando si fermarono attorno al 44%. Un risultato che testimonia, secondo l’analisi pubblicata anche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la tenuta dell’esecutivo a metà legislatura.

Il Pd scende, avanza il M5S

La tendenza è opposta per le forze d’opposizione. Il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, perde 0,6 punti rispetto a marzo e scende al 21,7%. Da dicembre a oggi, la flessione è stata di 2,4 punti, secondo quanto evidenziato da Pagella Politica. Il sondaggio Ipsos condotto da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera a fine aprile conferma il trend in discesa, registrando il partito al 21,1%, il livello più basso degli ultimi dodici mesi.

Chi sembra beneficiare del calo dei dem è il Movimento 5 Stelle, che guadagna un punto percentuale, attestandosi al 12,8%. Tra le altre formazioni di opposizione, Alleanza Verdi-Sinistra è al 5,9%, in leggero calo di 0,3 punti, mentre Azione di Carlo Calenda si ferma al 3,2%, restando davanti a Italia Viva (2,5%) e Più Europa (1,8%).

Maggioranza in crescita, opposizioni in affanno

Nonostante un contesto internazionale complesso – tra tensioni geopolitiche, instabilità economica e scenari in continua evoluzione – la fiducia degli elettori verso il governo resta solida. Il consenso verso la maggioranza è in crescita e la centralità della figura della premier Giorgia Meloni viene percepita in modo positivo dagli elettori.