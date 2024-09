Bari, incidente stradale sulla Statale 100, quattro auto coinvolte, problematico entrare in città

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un incidente stradale ha causato rallentamenti e code sulla Statale 100 in direzione Bari, coinvolgendo quattro veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per gestire il traffico e chiarire la dinamica dell’accaduto.

Quattro veicoli coinvolti nell’incidente

Questa mattina, lungo la Statale 100, si è verificato un sinistro all’altezza dell’imbocco per la Tangenziale di Bari, in direzione del centro città. L’incidente ha coinvolto quattro vetture e ha causato disagi alla circolazione stradale con code e rallentamenti segnalati nell’area. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite e restano sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Intervento della Polizia Locale

Gli agenti della Polizia Locale sono immediatamente intervenuti sul luogo per mettere in sicurezza la zona e facilitare lo scorrimento del traffico.

Le operazioni di rilievo e gestione del traffico sono ancora in corso, e si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e considerare percorsi alternativi.