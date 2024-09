Ore di angoscia a Terrasini, 22enne si tuffa ma viene trascinato via dalle onde, salvo l’amico

0 Condivisioni Facebook Twitter

Sono ore di angoscia a Partinico, dove Antonino D’Amico, un giovane di 22 anni, è disperso da ore in mare dopo essere stato trascinato da un’onda.

Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta, coinvolgendo sommozzatori e un elicottero della guardia di finanza.

Disperso dopo un’onda a Terrasini

Le ricerche per ritrovare Antonino D’Amico, disperso nelle acque di Terrasini da ieri, continuano senza interruzione. Il giovane, originario di Partinico, è stato travolto da un’onda mentre si trovava tra gli scogli della contrada Paternella insieme a un amico.

Nonostante l’amico sia riuscito a risalire sugli scogli dopo aver lottato per circa venti minuti, D’Amico è stato trascinato via dalla corrente. L’amico è stato soccorso e trasportato all’ospedale Civico di Partinico per essere medicato per le ferite riportate.

Le ricerche sono iniziate già nel pomeriggio di mercoledì, con l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco e della guardia costiera, e proseguono con l’ausilio di mezzi aerei, inclusi elicotteri della guardia di finanza che sorvolano la zona in cerca di tracce del giovane.

Sindaci in prima linea nelle operazioni

Il sindaco di Partinico, Pietro Rao, ha dichiarato di essere costantemente aggiornato sullo stato delle ricerche in corso, coordinato dal comandante Laura Lucaioli.

“Sono in contatto con chi sta guidando le operazioni e siamo tutti vicini alla famiglia del giovane,” ha aggiunto il sindaco, ribadendo che le ricerche si estendono fino al largo di Trappeto.

Anche il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, sta monitorando la situazione: “Abbiamo offerto la disponibilità di uscire in mare con pescatori e diportisti, ma le condizioni meteo non lo hanno permesso. Siamo vicini alla famiglia e alla comunità di Partinico in queste ore di apprensione.”