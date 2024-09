Video di un rider sotto la pioggia a Bologna diventa virale, il ragazzo “chiedo scusa, il panino arriverà freddo”, i commenti “Esci lo stesso!”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un video su TikTok pubblicato dal rider akash3rr, ventiduenne di Bologna, ha acceso un dibattito sulle difficoltà dei rider durante le giornate di pioggia. Nella clip, il giovane si scusa con i clienti per il ritardo e la possibile scarsa qualità della consegna a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Il Video Virale di akash3rr

Il video, della durata di soli 18 secondi, mostra akash3rr mentre si ripara sotto la tettoia di una pompa di benzina. Con un tono di scuse, apre la borsa termica e mostra il panino di un ordine: “Chiedo scusa a chi ha appena ordinato il Burgher King. Se ti arriva freddo è perché sta diluviando. Non te la prendere con me se arriva freddo e in ritardo. Non è colpa mia”. Il video ha raggiunto quasi 500.000 visualizzazioni, generando una serie di discussioni nei commenti, dove alcuni utenti criticano il rider per aver realizzato il video invece di effettuare immediatamente la consegna.

Molti commenti, in effetti, mostrano scarsa comprensione delle condizioni di lavoro dei rider: “Se invece di fare il video, inizi la consegna, magari non si raffredda ulteriormente”. Alcuni, però, offrono supporto e solidarietà, soprattutto da parte di chi ha svolto in passato lo stesso lavoro: “Da ex rider, non ordino mai quando piove, dovrebbero farlo tutti…”.

Consegnare con la pioggia: tra difficoltà e regole

Il video di akash3rr ha contribuito a evidenziare un aspetto poco conosciuto del lavoro dei rider: cosa succede quando le condizioni meteorologiche rendono pericolose le consegne. In particolare, il giovane spiega che, in caso di pioggia molto forte, l’app o il capoturno possono decidere di sospendere temporaneamente le consegne. Tuttavia, non sempre le piattaforme applicano questa regola con coerenza, e ciò è stato anche oggetto di trattative sindacali. Lo scorso giugno, i rider di Just Eat hanno protestato proprio contro le nuove regole che rendevano più discrezionale la sospensione delle consegne in caso di maltempo.

Paolo Ritrovati, rappresentante sindacale di Just Eat, aveva spiegato che l’azienda aveva cambiato il sistema, passando da un blocco automatico delle consegne con 5 mm di pioggia a un approccio discrezionale, lasciando ai rider la scelta di lavorare in condizioni meteorologiche avverse o rinunciare al turno senza essere pagati.

akash3rr ha chiarito la sua posizione, spiegando che i rider sono obbligati ad accettare gli ordini, a meno che non si trovino in zone a traffico limitato. In caso di maltempo improvviso, le consegne vengono sospese temporaneamente, ma ciò avviene solo se segnalato dall’app o dai coordinatori.