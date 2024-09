Stefano De Martino a Cinque Minuti: La carriera? “Prima di tutto mio figlio, per lui sono disposto a fare i doppi turni ad Affari Tuoi”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Ospite di Bruno Vespa nella puntata di Cinque Minuti dell’11 settembre, Stefano De Martino ha raccontato il suo percorso personale e professionale, svelando dettagli sul suo nuovo incarico come conduttore di Affari Tuoi, dove ha sostituito Amadeus.

Tra ricordi della sua infanzia e progetti futuri, il conduttore ha spiegato di tifare per i concorrenti del programma, ammettendo scherzosamente: “Gioco contro il sistema e il Dottore”.

Dalle origini modeste al successo in televisione

Stefano De Martino ha rievocato il suo passato, raccontando come la sua passione per la danza sia nata contro il volere del padre, anch’egli ex danzatore:

“Mio padre non voleva che ballassi, conosceva le difficoltà di una vita artistica. Ma a 10 anni mi sono iscritto a una scuola di danza”.

La svolta è arrivata con la partecipazione ad Amici, che ha segnato l’inizio di una carriera televisiva di successo, culminata in programmi come Made in Sud e Bar Stella.

Prima di diventare noto al pubblico, De Martino ha avuto un passato come rider e venditore ortofrutticolo a Napoli. Ricorda con affetto la signora Palumbo, una cliente che lo accoglieva sempre calorosamente: “Per lei facevo la selezione della frutta, mi dava la mancia e la racconto spesso nei miei spettacoli teatrali”.

Il legame con la famiglia e il tempo per Santiago

Un momento significativo della sua vita è stato l’acquisto della casa dei suoi nonni a Torre Annunziata, un gesto con cui ha voluto ricambiare i sacrifici fatti dai genitori.

Ora, il conduttore cerca di equilibrare lavoro e famiglia, dedicando il weekend al figlio Santiago, nato dalla relazione con Belén Rodriguez. Grazie alla sua flessibilità nel lavoro, riesce a conciliare le registrazioni di Affari Tuoi con il tempo da passare con suo figlio: “Registriamo tantissime puntate al giorno per permettermi di tornare da lui nel weekend”.

Il Successo di Affari Tuoi

Nel corso dell’intervista, De Martino ha espresso il suo entusiasmo per la nuova edizione di Affari Tuoi, che sta riscuotendo ottimi risultati in termini di ascolti: “Tifo per i concorrenti, già ci sono state tante vincite, scherzo dicendo che è un’edizione troppo fortunata e presto mi licenzieranno”.