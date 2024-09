Chiara Ferragni l’amore a gonfie vele, dimenticato Fedez, “Il mio cuore ha ritrovato i battiti giusti”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Chiara Ferragni e Silvio Campara formano una coppia, mettendo a tacere le voci su un allontanamento. L’imprenditrice digitale avrebbe confidato a persone vicine la sua ritrovata serenità.

Ferragni e Campara: una coppia solida

Le speculazioni riguardo un possibile distacco tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, dovuto a problemi personali legati alla vita privata dell’imprenditore, sono state smentite.

Una fonte vicina alla Ferragni, citata dal settimanale Oggi, ha rivelato dichiarazioni dirette della celebre influencer: “Il mio cuore ha finalmente ritrovato i battiti giusti.

La nuova serenità che mi ha travolto la voglio proteggere e custodire con forza. Non permetterò più a niente e a nessuno di ostacolare il mio percorso verso la felicità”.

Queste parole confermano l’inizio di una nuova fase nella vita di Ferragni, che ha deciso di proteggere questa relazione dalla pressione mediatica e da interferenze esterne.

Un viaggio lontano dai riflettori

La stessa fonte ha raccontato del recente viaggio che Ferragni e Campara hanno fatto insieme in Perù, visitando città come Lima, Cuzco e successivamente anche Panama City. Il viaggio, inizialmente oggetto di speculazioni su un possibile annullamento, ha invece segnato una fuga d’amore lontana da paparazzi e social media. Nessuna immagine pubblicata online, solo la coppia e l’inizio di una storia che sembra destinata a crescere.

Chi è Silvio Campara

Silvio Campara, 45 anni, nato a Lugugnano di Sona in provincia di Verona, è oggi il CEO di Golden Goose, marchio di scarpe di lusso.

Dopo essersi laureato alla Bocconi e aver iniziato la sua carriera come modello, ha lavorato per grandi nomi della moda come Alexander McQueen, Giorgio Armani e Sundek, prima di approdare a Golden Goose nel 2013.