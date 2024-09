Vladimir Luxuria diretta su Morgan a Pomeriggio 5: “Si è rovinato con le sue mani”

0 Condivisioni Facebook Twitter

In attesa della prima udienza del processo che vede Morgan accusato di stalking e diffamazione da parte della cantante Angelica Schiatti, Vladimir Luxuria è intervenuta a Pomeriggio 5 per esprimere il suo parere sulla vicenda.

Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, si trova in un momento critico della sua carriera, con numerosi concerti annullati e l’industria musicale che ha preso le distanze da lui dopo le accuse.

Le dichiarazioni di Vladimir Luxuria

Durante il programma, Luxuria ha riflettuto su come Morgan sia, a suo dire, “vittima di se stesso”. “Siamo abituati agli exploit di Morgan, episodi che talvolta ci hanno fatto sorridere, come quando a Sanremo ha avuto il celebre scontro con Bugo.

Tuttavia, in questo caso si parla di stalking, ci sono denunce e prove da parte della sua ex fidanzata Angelica. Non lavora e non suona più non perché la gente parla di lui, ma perché si è rovinato con le sue mani,” ha affermato l’ex parlamentare e attivista.

Luxuria ha anche voluto lanciare un messaggio di speranza alle donne vittime di abusi: “Mi auguro che nessuna donna pensi che sia inutile denunciare. Questo processo deve dimostrare che lo Stato può proteggere le donne.”

Le parole di Morgan

Nel frattempo, Morgan ha usato i social per esprimere il suo dolore e il suo isolamento. In uno dei suoi messaggi più recenti, ha scritto: “Non esco più di casa da un mese, mi avete tolto tutto… Mi volete morto?” Parole che mostrano la sofferenza di un uomo che si sente al centro di una tempesta mediatica, senza via d’uscita.

La prima udienza del processo contro Morgan è fissata per venerdì 13 settembre. Sarà un momento cruciale non solo per la carriera del cantautore, ma anche per comprendere meglio le dinamiche di questa vicenda che ha sconvolto il mondo della musica e non solo.