Veronica Ferraro e Davide Simonetta sposi: Chiara Ferragni testimone, Annalisa canta per l’ex fidanzato

Il 12 settembre, Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono uniti in matrimonio, celebrando una giornata ricca di emozioni e sorprese, alla presenza di amici e familiari.

La cerimonia e il messaggio della sposa

La cerimonia, tenutasi giovedì, ha visto la partecipazione di molte figure importanti per la coppia, tra cui Chiara Ferragni, che ha svolto il ruolo di testimone della sposa. Nel corso della celebrazione, Veronica Ferraro, influencer e grande amica della Ferragni, ha dedicato parole profonde al suo neo marito: “Ho sempre detto di essere lontana anni luce dal sole, ma da quando ti conosco non ho mai visto così chiaro, riso così tanto, e non mi sono mai sentita così amata”. La sposa ha inoltre fatto riferimento al desiderio di avere un bambino, rivelando: “Ci proveremo ancora ad avere un figlio. Spero sia come te, ma se rimarremo soli avrò già vinto tutto”.

Chiara Ferragni, testimone e migliore amica della sposa, ha pronunciato un toccante discorso: “In tutti questi 17 anni tu più di tutto mi hai fatto sentire al sicuro, mi hai fatto sentire a casa. Sei la mia migliore amica ma anche la mia compagna di avventure, la spalla su cui piangere e la socia con cui fare qualsiasi cosa ci faccia sentire vive”.

Annalisa e Tananai protagonisti musicali

Un momento particolare del matrimonio è stato l’esibizione di Annalisa, ex fidanzata di Davide Simonetta. La cantante ha eseguito il brano “La prima cosa bella” mentre suo marito accompagnava la performance al pianoforte. Nonostante la loro relazione sia terminata nel 2017, Annalisa ha mantenuto buoni rapporti con Simonetta, tanto da esibirsi durante il giorno più importante della sua vita.

Tra gli ospiti musicali anche Tananai, che ha regalato agli sposi una versione acustica della sua canzone “Tango”, aggiungendo ulteriore magia alla giornata.