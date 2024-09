Sarah Toscano, dal talent di amici al red carpet di Venezia: la 18enne cantante incanta il Festival ma non mancano le polemiche

0 Condivisioni Facebook Twitter

A soli 18 anni, Sarah Toscano continua a far parlare di sé, partecipando alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 dopo il trionfo ad Amici.

Il debutto di Sarah Toscano al Festival di Venezia

La carriera di Sarah Toscano, vincitrice del talent Amici di Maria De Filippi, sembra inarrestabile. Negli scorsi giorni, la giovane cantante ha calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2024, accanto a numerosi artisti, attori e influencer di spicco.

Sicura di sé, Sarah ha condiviso alcuni momenti dell’evento sui social, accompagnati da numerosi commenti di supporto da parte dei suoi ex compagni di talent.

Tra i più sentiti quello di Giulia Stabile, ex vincitrice della categoria ballo e oggi professionista del programma, che ha scritto: “Sarah, vuoi farci morire?”.

Anche altre ex partecipanti di Amici come Isobel Kinnear, che ha affettuosamente commentato “Bambola mia”, e Lil Jolie (Angela Ciancio), amica di Sarah nonostante facessero parte di due squadre diverse durante il talent, hanno mostrato il loro sostegno.

A unirsi al coro di complimenti sono stati anche la cantante Clara e il popolare tiktoker noto come Numeroverde, confermando quanto Sarah sia amata all’interno della comunità di Amici.

Le polemiche sulla presenza di Sarah Toscano a Venezia

Nonostante i tanti commenti positivi, la partecipazione di Sarah Toscano alla Mostra del Cinema ha suscitato anche qualche critica.

Come accade da alcuni anni, la presenza di personaggi del web e influencer sul red carpet ha diviso l’opinione pubblica.

Alcuni ritengono che figure non legate al cinema siano fuori luogo in un evento come la Mostra del Cinema di Venezia.

Tuttavia, è ormai prassi che gli organizzatori invitino personalità del mondo dello spettacolo e del web, spesso su richiesta di brand e sponsor.

L’obiettivo è quello di promuovere abiti e accessori, come dimostrano i ringraziamenti pubblicati sui social da Sarah, che ha citato i brand che l’hanno vestita per l’occasione.