“4 Hotel” di Bruno Barbieri fa tappa a Bari: attesa per la nuova puntata, da domani le registrazioni

La celebre trasmissione televisiva “4 Hotel”, condotta da Bruno Barbieri, arriva a Bari per girare una nuova puntata. I dettagli sulle location rimangono riservati, ma l’interesse cresce tra i cittadini e gli appassionati del programma.

Riprese previste nel centro di Bari

Alcune informazioni sulla produzione iniziano a emergere. La società di produzione, Banijay Italia Spa, ha richiesto l’autorizzazione per occupare il suolo pubblico in quattro punti chiave del centro di Bari.

Le vie coinvolte saranno via Quintino Sella, via Abate Gimma, via Benedetto Petrone e via Latilla. In queste aree verrà posizionata l’attrezzatura scenografica e tecnica, oltre ai mezzi necessari per il supporto logistico delle riprese televisive.

Le registrazioni si svolgeranno dal 16 al 20 settembre, e la città attende con curiosità di scoprire quali strutture saranno protagoniste della competizione.

Il format coinvolgente di “4 Hotel”

“4 Hotel” è noto per il suo format competitivo e dinamico. In ogni puntata, quattro strutture ricettive, tra alberghi e bed & breakfast, si sfidano per il titolo di miglior hotel.

Bruno Barbieri e i concorrenti soggiornano per una notte in ciascuna struttura, valutandone aspetti come qualità, comfort e servizi offerti.

Alla fine, un punteggio viene assegnato in base alle valutazioni dei partecipanti e del conduttore.

La struttura con il punteggio più alto vince il titolo e ottiene una significativa visibilità televisiva. Questa tappa promette di mettere in risalto l’ospitalità e la qualità delle strutture di Bari.