Puglia, moto si schianta contro Mercedes, centauro morto sul colpo

Un uomo è deceduto in un incidente stradale sulla strada provinciale 36 vicino ad Apricena, in provincia di Foggia, dopo uno scontro tra il suo motociclo e un’auto Mercedes.

La dinamica dell’incidente

Nel pomeriggio, un tragico incidente è avvenuto sulla strada provinciale 36, nei pressi di Apricena nel Foggiano.

Un uomo che viaggiava in sella a un motociclo ha perso la vita dopo essersi scontrato con una Mercedes. Gli occupanti dell’auto hanno riportato solo contusioni, mentre per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.

Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.