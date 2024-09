Incidente all’alba, auto in fiamme dopo che si è schianta contro un muro, muore 21enne

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un ventunenne di Calvi dell’Umbria ha perso il controllo della sua auto lungo la strada provinciale 71, causando un tragico incidente all’alba di domenica 15 settembre.

Incidente mortale sulla provinciale 71

All’alba di domenica 15 settembre, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane di 21 anni a Calvi dell’Umbria.

Il ragazzo era alla guida di una Ford quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo.

L’auto è finita contro il muro di un’abitazione lungo la strada provinciale 71. Nonostante l’intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare per il giovane.

Auto in fiamme dopo l’impatto

Dopo l’impatto, la situazione è ulteriormente peggiorata. L’auto è stata interessata da un incendio, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Amelia e della stazione di Calvi dell’Umbria per eseguire i rilievi del caso e avviare le indagini sulle cause che hanno portato al tragico epilogo.