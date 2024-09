Puglia, si chiamava Mirko Conserva il 20enne morto per un incidente con lo scooter, “Andava in ospedale per primo giorno di lavoro”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Mirko Conserva, 20 anni, ha perso la vita in un incidente stradale in via Fani a Brindisi, mentre si recava al suo primo giorno di lavoro in ospedale.

La tragedia in via Fani

All’alba, in via Fani a Brindisi, un grave incidente ha portato alla tragica morte di Mirko Conserva, un giovane di 20 anni. Conserva era alla guida di uno scooter T-Max quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo.

Il veicolo è finito contro il cordolo che delimita la carreggiata, provocando l’impatto fatale. Il giovane stava dirigendosi verso l’ospedale, dove avrebbe iniziato il suo primo giorno di lavoro.

Interventi e indagini in corso

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito all’incidente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimare Mirko Conserva si è rivelato vano. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire le cause che hanno portato alla perdita del controllo dello scooter.