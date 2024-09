Riccardo Gozzi muore a 49 anni, precipitato nel vuoto sul lavoro, oggi avrebbe compiuto 50 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragedia sul lavoro a Darfo Boario Terme: operaio muore cadendo da una piattaforma

Un operaio di 49 anni, Riccardo Gozzi, è precipitato da una piattaforma a otto metri d’altezza mentre svolgeva lavori di manutenzione, perdendo la vita.

L’incidente alla carpenteria Damioli

Nella mattinata di sabato 14 settembre, un tragico incidente sul lavoro si è verificato a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Riccardo Gozzi, 49 anni, stava eseguendo lavori di manutenzione presso la carpenteria Damioli. Mentre si trovava nel cestello di una piattaforma elevatrice, a circa otto metri dal suolo, è improvvisamente precipitato. I colleghi, che hanno udito solo il tonfo, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato un’ambulanza e un’automedica. Tuttavia, i tentativi di salvare Gozzi sono stati inutili, e il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Tra le ipotesi, si sta considerando la possibilità che Gozzi possa essersi sporto troppo dal cestello della piattaforma. La Procura di Brescia ha aperto un’indagine per omicidio colposo per far luce sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Riccardo Gozzi era residente a Niardo, ma originario di Cevo. Avrebbe compiuto cinquant’anni il giorno successivo all’incidente. I funerali si terranno domani, lunedì 16 settembre, mentre una veglia funebre è prevista per questa sera alle 19 presso la sua abitazione.