Incidente al salone dell’auto a Torino: Lancia Delta piomba sulla folla, 15 feriti

Durante il Salone dell’Auto a Torino, una vettura da rally, una Lancia Delta, ha perso il controllo finendo sulla folla in piazza San Carlo, causando quindici feriti.

L’incidente in piazza San Carlo

Questa mattina a Torino, nel corso del Salone dell’Auto, una Lancia Delta da rally ha perso il controllo e si è schiantata contro la folla dietro le transenne di piazza San Carlo, nei pressi di via San Teresa. L’episodio ha provocato il ferimento di quindici persone. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, tutte le lesioni riportate sembrano essere di lieve entità. Cinque persone sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre le altre sono state assistite sul posto dai sanitari.

Le condizioni dei feriti

La maggior parte dei feriti è stata classificata come codice verde, con lesioni non gravi. Tuttavia, una donna è stata trasportata all’ospedale Mauriziano in codice giallo per una sospetta frattura alla gamba. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine. Sembra che il conducente della Lancia Delta abbia commesso un errore di manovra, uscendo dal percorso stabilito e investendo le persone che stavano assistendo alla sfilata.

Interventi e indagini in corso

Immediati sono stati i soccorsi e l’intervento della polizia locale. Due squadre della Croce Verde di Torino e della Croce Rossa di Moncalieri sono intervenute sul luogo dell’incidente per prestare assistenza ai feriti. La polizia locale ha avviato gli accertamenti del caso, interrogando il conducente del veicolo e i responsabili dell’organizzazione dell’evento per capire come si sia potuta verificare una tale tragedia durante una manifestazione controllata.