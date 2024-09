Incidente all’alba, due giovani su una moto si scontrano con un’auto, muore a 20 anni Corrado Finale, gravissimo 18enne

0 Condivisioni Facebook Twitter

All’alba a Marano di Napoli, due giovani su uno scooter si scontrano con un’auto. Uno di loro muore, l’altro è in ospedale.

Scontro tra scooter e auto a Marano

Questa mattina, intorno alle 5:30, un grave incidente ha scosso Marano di Napoli. Due giovani, di 18 e 20 anni, viaggiavano su uno scooter lungo via del Mare, all’altezza del civico 47, quando si sono scontrati con un’autovettura.

Per ragioni ancora in corso di accertamento, l’impatto è stato violento, provocando gravi ferite a entrambi i ragazzi. Trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il 18enne ha riportato diverse fratture e sarà sottoposto a una prognosi di 30 giorni.

Intervento dei carabinieri e sequestro dei veicoli

I carabinieri della sezione Radiomobile di Marano sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Hanno proceduto al sequestro dei veicoli coinvolti per condurre le indagini e stabilire le responsabilità. Oltre a ciò, è stata sequestrata la salma del giovane deceduto per ulteriori accertamenti. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti.

Il decesso del 20enne e le indagini in corso

Il ragazzo di 20 anni, identificato come Corrado Finale, nonostante i tentativi di rianimazione dei medici, è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente.

I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire esattamente come si sono svolti i fatti e determinare se ci siano eventuali responsabilità. La strada dove è avvenuto l’incidente è stata transennata per consentire i rilievi necessari.