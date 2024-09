Spari al campo da golf di Trump in Florida: il candidato alla presidenza illeso

0 Condivisioni Facebook Twitter

Colpi d’arma da fuoco all’interno del campo da golf in Florida dove si trovava l’ex presidente e attuale candidato alla presidenza Donald Trump. Nonostante la vicinanza del candidato al luogo dell’incidente, è rimasto illeso.

L’incidente e la reazione della campagna elettorale

Secondo un comunicato della campagna elettorale di Donald Trump, «diversi colpi» sono stati esplosi «in prossimità del candidato repubblicano» mentre si trovava nel suo campo da golf in Florida. Il direttore della comunicazione della campagna, Steven Cheung, ha confermato che l’ex presidente è «al sicuro» dopo l’incidente, ma non ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto. La notizia ha destato immediata preoccupazione riguardo alla sicurezza di Trump durante le sue apparizioni pubbliche in vista delle prossime elezioni presidenziali.

Misure di sicurezza e indagini in corso

A seguito dei colpi esplosi, le autorità presenti sul posto hanno prontamente messo in atto le procedure di sicurezza. La zona è stata circondata e sono state avviate indagini per determinare l’origine dei colpi e le motivazioni dietro l’incidente. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di un episodio isolato o se sia stato un tentativo deliberato di attentato.

Trump illeso e proseguimento della campagna elettorale

Nonostante l’accaduto, Donald Trump è risultato illeso e ha potuto proseguire con i suoi impegni. Il candidato repubblicano era stato visto recentemente al Harry Reid International Airport dopo un viaggio elettorale a Las Vegas, dimostrando l’intensa attività della sua campagna.