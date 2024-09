Malore alla guida, auto si schianta contro un muro, morte sul colpo due sorelle

0 Condivisioni Facebook Twitter

Due sorelle di 88 e 86 anni muoiono in un incidente stradale a Campiglia Cervo, Biellese. L’auto contro un muro, probabile malore alla guida.

Incidente mortale a Campiglia Cervo

Due sorelle, di 88 e 86 anni, hanno perso tragicamente la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Campiglia Cervo, nella località Balma.

Secondo le prime ricostruzioni, le due donne erano a bordo di una Fiat Panda che, per ragioni ancora da accertare, si è schiantata contro il muro di un garage.

Non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso da parte della persona al volante, che potrebbe aver causato la perdita di controllo del veicolo.

Allarme lanciato dai residenti

L’allarme è stato dato dai residenti della zona che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Gli operatori del 118 sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo i loro tentativi di rianimare le due donne sono stati vani. Entrambe sarebbero decedute sul colpo, a causa dell’impatto violento.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini necessarie per comprendere la dinamica dell’incidente.

Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire con precisione le cause di questa tragedia.